Neuer Trailer zu The Witcher: Nightmare of the Wolf

Der Anime-Film "The Witcher: Nightmare of the Wolf" wird ab dem 23. August 2021 auf Netflix verfügbar sein. Heute sehen wir den bisher umfangreichsten Trailer zu dem hoffentlich gelungenen Werk.

Die kurze Synopsis: "Lange bevor er Geralts Mentor wurde, beginnt Vesemir seine eigene Reise als Hexer, nachdem der mysteriöse Deglan ihn durch das Gesetz der Überraschung für sich beansprucht." Die Handlung findet also deutlich vor den Spielen und der Serie statt, da es um den jungen Vesemir geht.