Von Outer Wilds zu The Outer Worlds

Kelsey Beachum, Narrative-Designer von "Outer Wilds", arbeitet jetzt für Obsidian Entertainment ("The Outer Worlds").

Kelsey Beachum, Narrative-Designer für das gelungene "Outer Wilds", ist jetzt zu Obsidian Entertainment gewechselt, das zuletzt "The Outer Worlds" veröffentlicht hat. An was sie genau bei Obsidian Entertainment arbeiten wird, ist noch nicht bekannt.

Obsidian Entertainment hat unter anderem ein unbekanntes AAA-Rollenspiel in der Entwicklung, das nichts mit "The Outer Worlds" zu tun hat. Hier könnte sie recht gut unterkommen. Ein "The Outer Worlds 2" ist ebenfalls möglich.