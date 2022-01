The King of Fighters XV: Neuer Charakter-Trailer zum Prügelspiel

Auch im neuen Jahr versorgt uns SNK wieder fleißig mit Material zu "The King of Fighters XV". Heute gibt es einen neuen Charakter-Trailer zu dem Prügler zu sehen, welchen wir euch natürlich nicht vorenthalten werden:

In dem genau eineinhalb Minuten langen Trailer wird uns Kula Diamond mit einer flotten Mischung aus Gameplay- und Render-Sequenzen genauer vorgestellt. Die junge Dame mit den markanten hellblauen Haaren ist Teil von Team Krohnen, dem auch der namensgebende Krohnen und Angel angehören. Kula Diamond war bereits im direkten Vorgänger, also in "The King of Fighters XIV", vertreten und ist somit ein weiterer Rückkehrer.

"The King of Fighters XV" ist ab 17. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.