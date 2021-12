The King of Fighters XV: Charakter-Trailer zeigt weiteren Rückkehrer

Seit "The King of Fighters XV" im August 2019 erstmals angeteasert und wenig später auch offiziell angekündigt wurde, versorgt uns SNK fleißig mit Material zu dem Prügelspiel. Heute bekommen wir einen neuen Charakter-Trailer gezeigt, welcher bereits der 37. seiner Art ist:

Hier wird uns der Rückkehrer Maxima innerhalb von knapp eineinhalb Minuten in bewegten Bildern vorgestellt. Er war zuletzt im direkten Vorgänger, also "The King of Fighters XIV", vertreten und ist Teil von Team K. Diesem gehören auch der besagte K und Whip an, welche wir im besagten Trailer ebenfalls kennenlernen dürfen.

"The King of Fighters XV" erscheint am 17. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.