Teaser Trailer zu "The Invincible"

"The Invincible" ist ein Retro-Zukunfts Sci-Fi Thriller, der auf dem gleichnamigen Buch des polnischen Autors Stanislaw Lew basiert und 1964 herausgegeben wurde. Steward Industries hat gerade einen neuen Trailer zu dem Adventure für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S veröffentlicht.

Auch wenn kaum Gameplay zu sehen ist, kann man sich doch einen Eindruck von der in der Unreal Engine dargestellten Umgebung verschaffen. Das Spiel wurde ursprünglich für 2021 angekündigt, allerdings werden wir noch bis zum nächsten Jahr warten müssen. An dem Spiel arbeiten ehemalige CD Projekt Red-Leute, für die es sich bei dem Spiel um ein Herzensprojekt handelt, also etwas was sie immer schon einmal machen wollten. Deswegen ist davon auszugehen, dass sie besonders viel Leidenschaft und Mühe in das Spiel stecken.

"Du bist ein Wissenschaftler an Bord einer interstellaren Forschungsexpedition und wirst plötzlich in eine Rettungsmission auf Leben und Tod verwickelt. Auf dem Planeten Regis III musst du die vermissten Besatzungsmitglieder mit Hilfe fortschrittlicher Weltraumausrüstung finden. Dabei musst du dich auf deinen Verstand und deine Instinkte verlassen, um auf dem Planeten zu überleben, der sich schnell als feindselig herausstellt. Während du dem Schicksal deiner Besatzung nachgehst, findest du heraus, dass Regis III schreckliche Geheimnisse birgt. Und als du tiefer in das Geheimnis des Planeten eintauchst, wird dir klar, dass du vielleicht nicht allein bist – und dass Orte wie dieser Planet besser unberührt bleiben sollten. Aber es ist zu spät, um umzukehren."

(Steam)