The Division 2: Übersichtstrailer zur neunten Season

Am 15. März 2019, also vor mehr als drei Jahren, wurde "The Division 2" für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Übermorgen beginnt bereits die neunte Season und Ubisoft stimmt uns mit einem Übersichtstrailer darauf ein:

Die neunte Season in "The Division 2" hört demnach auf den Namen "Hidden Alliance" und wird u.a. einen neuen Spielmodus bieten. Die einzelnen Inhalte werden am Launchtag, also übermorgen, noch einmal genauer von Ubisoft per Livestream vorgestellt.

Über The Division 2

Du spielst als Mitglied der Division, einer Elitegruppe von zivilen Agents, die Washington, D.C. in einer post-pandemischen Welt schützt.

Tom Clancy’s "The Division 2" ist ein Shooter-Rollenspiel mit einer packenden Kampagne, die vollständig im Koop und in verschiedenen PvP-Modi gespielt werden kann.

BEREITS VERFÜGBARE KOSTENLOSE INHALTE NACH DER VERÖFFENTLICHUNG

vier große Inhalts-Updates mit zusätzlichen Erzählsträngen und Einsätzen

AUSSERDEM ERHÄLTLICH: DIE ERWEITERUNG DIE WARLORDS VON NEW YORK (separat erhältlich)