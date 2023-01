Gameplay-Trailer zu The Day Before

Auf der CES wurde nach längerer Funkstille ein neuer Trailer zu "The Day Before" gezeigt. Dieser bot vor allem Gameplay aus dem kommenden Zombie-MMO, was besonders in optischer Hinsicht gefiel.

"The Day Before" ist ein Open-World-Survival-MMO, das in einem tödlichen, post-pandemischen Amerika stattfindet, das von fleischhungrigen Infizierten und Überlebenden überrannt wird, die sich gegenseitig für Nahrung, Waffen und Autos töten. Du wachst alleine in einer Welt auf, an die du dich nicht mehr erinnerst, und machst dich auf die Suche nach Antworten und den Ressourcen zum Überleben.

"The Day Before" erscheint am 1. März für den PC. Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind angeblich ebenfalls geplant, aber noch nicht angekündigt.