The Day Before auf 2023 verschoben

Publisher MyTona und Entwicklerstudio Fntastic haben bekannt gegeben, dass das MMO "The Day Before" auf das Jahr 2023 verschoben wird. Das zuvor angegebene Ziel, noch im Juni dieses Jahres an den Start zu gehen, kann nicht eingehalten werden. Mit dieser News wurde auch mitgeteilt, dass das Projekt zur Unreal Engine 5 wechselt.

"The Day Before" gehört zu den Spielen, die von vielen als "zu gut, um wahr zu sein" gesehen werden. Die in dem vorgeführten Gameplay zu sehende Qualität, wird häufig angezweifelt, dass sie es auch in das Endprodukt schaffen wird. Nun müssen wir uns noch ein wenig länger gedulden, bis diese offene Frage geklärt werden kann.

"The Day Before" erscheint vorerst auf dem PC und soll später eventuell Versionen für die Xbox Series X/S and PlayStation 5 bekommen.