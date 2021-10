The Cycle: Frontier: Closed Beta verlängert

Der Gameplay-Wandel zum Survival Shooter bei "The Cycle: Frontier" überzeugt nicht nur die Community, sondern auch auf Twitch. Nachdem Streaming All-Star summit1g "The Cycle: Frontier" seinem Publikum vorstellte erreichte das Spiel mit über 1,1 Millionen Stunden Watch Time Mitte der Woche zeitweise den 2. Platz in den Trend-Spielen bei Twitch – direkt hinter All Time-Favorit "Fortnite" mit 1,7 Millionen Stunden Watch Time.

Um weiteres Community Feedback zu erhalten, wird die Closed Beta daher um eine weitere Woche bis zum 8. November 2021 verlängert.

"The Cycle: Frontier" ist ein kostenloser, spannungsgeladener FPS-Shooter, der PvE und PvP miteinander verbindet. Ziel ist es, Aufträge auf einem verlassenen Planeten zu erfüllen, während man sich vor feindseligen Kreaturen und bewaffneten Gegenspielern verteidigen muss. Doch Vorsicht: Ressourcen und Missionsziele können nur behalten werden, wenn die Spieler den Planeten lebendig verlassen. Die gewonnenen Ressourcen können für Waffen-Upgrades und weitere Verbesserungen genutzt werden, die sich positiv auf zukünftige Drops auswirken.