Neues Video zu The Callisto Protocol

Die Striking Distance Studios haben den zweiten Teil der Dokuserie zu "The Callisto Protocol" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier setzt man sich mit dem Horroraspekt von "The Callisto Protocol" auseinander. Dabei geht es auch um den Aufbau von Spannung und Atmosphäre.

"The Callisto Protocol" spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto und zwingt Spielende, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison zu entkommen und die schrecklichen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken. Spielende müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine einzigartige Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzen, um einen mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

Die Protagonisten des Spiels sind Josh Duhamel als Jacob Lee, ein Frachtschiffpilot, der tief im Black Iron Prison gefangen ist, und Karen Fukuhara, bekannt aus The Boys, die eine mysteriöse Mitgefangene spielt. Weitere Details über die Besetzung und die Geschichte des Spiels werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Striking Distance Studios entwickelt "The Callisto Protocol" nach einem einzigartigen Designprozess, den das Team „Horror Engineering“ nennt. Durch die Mischung von Elementen der Brutalität, Atmosphäre, Spannung, Menschlichkeit und Hoffnungslosigkeit liefert das Studio unvergessliche Gruselgeschichten, die die Herzen der Spielenden höher schlagen lassen, während sie ums Überleben kämpfen, um den Schrecken von Callisto und dem Black Iron Prison zu entkommen.

"The Callisto Protocol" erscheint am 2. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.