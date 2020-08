Kein gemeinsames Marvel-Gaming-Universum

"Marvel's Avengers" und "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" sind in ihren eigenen Marvel-Universen angesiedelt.

Bill Rosemann, Vice President & Head of Creative bei Marvel Games, hat klargestellt, dass "Marvel's Avengers" nicht im selben Marvel-Universum stattfindet wie das "Spider-Man"-Spiel aus dem Jahr 2018 und "Marvel's Spider-Man: Miles Morales". Es heißt: "Jedes Spiel ist im Marvel-Universum, aber sie sind in ihrer eigenen Realität, wenn man so will. Derzeit ist es unser Plan, dass die einzelnen Spiele in ihrem eigenen Marvel-Universum angesiedelt bleiben."

"Marvel's Avengers" erscheint am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Ausserdem werden später die Xbox Series X und die PlayStation 5 versorgt.