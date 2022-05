Summer Game Fest: Auftakt-Show terminiert

Wir müssen in diesem Jahr zwar komplett auf die E3 verzichten, aber wie nicht anders zu erwarten war, gibt es natürlich Veranstaltungen, die diesen Platz einnehmen (wollen). Dazu gehört auch das inzwischen etablierte Summer Game Fest von Geoff Keighley. Hiervon wurde jetzt die Auftakt-Show terminiert.

So ist dem offiziellen Twitter-Account des Events zu entnehmen, dass die erste Show des diesjährigen Summer Game Fest am 9. Juni um 20 Uhr losgeht - wohlgemerkt, schweizer Zeit. Wir müssen uns also nicht die Nacht um die Ohren schlagen, um die flotten Spieleankündigungen ansehen zu können.

Wo wir schonmal beim Thema sind: Was beim Summer Game Fest gezeigt wird, ist selbstverständlich noch streng geheim, aber in den letzten Jahren hat sich Geoff Keighley zumindest bei der Präsentation nie lumpen lassen...