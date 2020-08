Genauer Zeitpunkt der Suicide Squad-Enthüllung

Am 22./23. August 2020 werden das neue Spiel von WB Games Montreal und "Suicide Squad: Kill the Justice League" enthüllt.

Seit der letzten Woche ist bekannt, dass "Suicide Squad: Kill the Justice League" auf dem DC FanDome am 22. August 2020 enthüllt wird. Dank des Zeitplans des Events wissen wir nun, wann genau das 20 Minuten lange Panel beginnen wird. "Suicide Squad: Kill the Justice League" wird ab 2:00 Uhr (bei uns schon der 23. August 2020) vorgestellt. Der Host ist der Schauspieler Will Arnett.

Einige Stunden vorher, genauer gesagt um 19:30 Uhr, wird WB Games Montreal sein neues Spiel enthüllen. Um was es sich hier handeln wird, ist nicht bekannt, aber es dürfte um Batman gehen. Es werden ein erster Blick auf das neue Game und ein Q&A mit den Entwicklern in Aussicht gestellt.