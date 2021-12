Höhlen in Starfield

Bethesda teast uns nach und nach mit kleinen Informationen darüber, was wir in dem Weltraum-Abenteuer "Starfield" ab November nächsten Jahres erwarten können. Erst vor Kurzem zeigten wir euch, dass eine Dschungel-Welt zu der Diversität der Biotope in dem RPG beitragen wird. Nun hat Bethesda einen weiteren Aspekt der Spielwelt geteilt, nämlich Höhlen:

Auf dem Konzeptbild ist eine Figur dargestellt, vermutlich der Weltraum-Abenteurer, über den wir im Spiel die Kontrolle übernehmen werden. Sie schaut tiefer ins Innere der Höhle, wo ein Licht im hinteren Teil zu vernehmen ist. Zu lesen sind die mysteriösen Worte: "Welche Wunder wirst du in fernen Höhlen entdecken?"

Auf tatsächliches Gameplay müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Ein größeres Reveal können wir uns sicherlich zur E3 2022 erwarten. "Starfield" erscheint am 11. November 2022 für Xbox Series X/S und PC.