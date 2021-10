Gerücht um Wu-Tang Clan Action RPG

Einem Bericht von Windows Central nach soll sich ein Action RPG rund um die Rap-Gruppe Wu-Tang Clan in Entwicklung befinden. Das angebliche auf Nahkampf fokussierte Third-Person RPG für vier Spieler soll vom Studio Brass Lion Entertainment entwickelt werden und in Zusammenarbeit mit Xbox entstehen. Die Musik soll - wie soll es anders sein - von den Rappern selbst aufgenommen werden.

Brass Lion Entertainment gibt auf ihrer Website tatsächlich an, dass es an einem unangekündigten Action-RPG arbeitet. Der in der Videospielindustrie gut vernetzte Jeff Grub bestätigt das Studio hinter dem Spiel, er sagt jedoch auch, dass sich die Pläne ändern können. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht.

Videospiele sind für den Wu-Tang Clan kein Neuland. Schon 1999 erschien "Wu-Tang: Taste the Pain" für die PlayStation.

