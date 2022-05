Souldiers erscheint später

"Souldiers" wurde bereits im vergangenen Oktober angekündigt und sollte Mitte dieses Monats für PC und Switch erscheinen. Doch daraus wird leider nichts, wie Publisher Dear Villagers ("The Forgotten City", "ScourgeBringer") und das Indie-Studio Retro Forge Games jetzt bekanntgeben mussten.

Demnach verschiebt sich "Souldiers" vom ursprünglich anvisierten 19. Mai auf den 2. Juni, also nur um zwei Wochen. Ein konkreter Grund dafür wird nicht genannt, aber es ist schlicht und ergreifend von etwas mehr zusätzlich benötigter Entwicklungszeit auszugehen.

"Souldiers" vereint "Metroidvania"-Erkundung, knackiges Soulslike und präzises Plattforming in einem wunderschönen pixeligen Paket. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Soldaten, Zauberers oder Bogenschützen und kämpfen für die Freiheit in "Terragaya", einem mystischen Land an der Grenze zwischen Leben und Tod.