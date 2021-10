Souldiers angekündigt

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Dear Villagers ("The Forgotten City", "ScourgeBringer") hat das Indie-Studio Retro Forge Games angekündigt, dass sein Debüt-Titel "Souldiers" sowohl für Switch als auch für PC erscheinen wird, wobei die Veröffentlichung für das Frühjahr 2022 geplant ist.

"Souldiers" vereint "Metroidvania"-Erkundung, knackiges Soulslike und präzises Plattforming in einem wunderschönen pixeligen Paket. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Soldaten, Zauberers oder Bogenschützen und kämpfen für die Freiheit in "Terragaya", einem mystischen Land an der Grenze zwischen Leben und Tod.