Sony-Patent für neues Coaching-System in Spielen

Sony hat bei dem United States Patent and Trademark Office ein Patent eingereicht, welches Systeme und Methoden für das Coaching von Nutzern, die im Gameplay nicht oder nur langsam vorankommen, zum Inhalt hat. Das Coaching soll greifen, wenn Spielerinnen und Spieler unter eine für das jeweilige Spiel bestimmte Schwelle fallen. Sonys Aussage nach diene es dazu, Frustration bei Gamern, welche in unterschiedlichen Genres ein neues Spiel erlernen wollen, zu vermeiden.

Konkret beinhaltet das Patent zwei Hilfsmittel. Zum einen wird eine AI-Stimme namens PlayStation Assist aktiv, zum anderen können Spielerinnen und Spieler für andere in der Spielwelt In-Game Text, Bilder und Audio-Hinweise hinterlassen. Letzteres erinnert ein wenig an das PlayStation zugesicherte Patent zu "Death Stranding", worüber wir euch kürzlich berichteten. In letzter Zeit war Sony bezüglich PlayStation-Patente sehr aktiv. Ein weiteres beschreibt beispielsweise das Herbeirufen von erfahrenen Gamern, um schwierige Passagen eines Spiels zu meistern.