Zwei neue Videos zu Sonic Frontiers

SEGA hat einen brandneuen Trailer zu "Sonic Frontiers" veröffentlicht, der mit neuen Szenen, in denen Sonic mit wahrlich kolossalen Gegnern seine Kräfte misst, noch tiefere Einblicke in den mit Spannung erwarteten Action-Adventure-Plattformer mit offenen Zonen bietet. Auf der Suche nach den Chaos Emeralds begibt sich Sonic auf eine neue Reise begibt, auf der er es mit Horden mächtiger Gegner aufnimmt und eine atemberaubende Welt voller Spannung, Abenteuer und Rätseln erkundet.

Zusätzlich präsentiert SEGA ein Interview mit dem Sounddirektor des Spiels, Tomoya Ohtani, das Fans einen Einblick in die Kreation des Soundtracks für "Sonic Frontiers" bietet. In diesem Interview erzählt Ohtani-san von seiner Erfahrung mit früheren Sonic-Titeln, seiner Herangehensweise beim Komponieren der Musik für Sonic Frontiers, der Zusammenarbeit mit ONE OK ROCK, was sein Lieblingsstück des Soundtracks von "Sonic Frontiers" ist und vieles mehr.

"Sonic Frontiers" ist ab 8. November erhältlich und erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und PC