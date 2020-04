United We Drive-Trailer zu SnowRunner

Der neue "United We Drive"-Trailer bereitet auf die nahende Veröffentlichung des Off-Road-Spiels "SnowRunner" vor.

Focus Home Interactive, Astargon und Saber Interactive haben den neuen "United We Drive"-Trailer zum Off-Road-Spiel "SnowRunner" veröffentlicht, der überraschend emotional ausfällt. "SnowRunner" wird am 28. April 2020 für den PC (via Epic Games Store), die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

"SnowRunner ist das ultimative Offroad-Erlebnis, das mit atemberaubender Grafik, fortschrittlicher Simulationsphysik, massiven Karten und Fahrzeugen sowie der Einführung von verschneitem Gelände grösser und besser wird," heisst es. Es gibt mehr als 15 neue Maps zu erkunden, einige bis zu viermal grösser als die im ursprünglichen "MudRunner". Hinzu kommen anpassbare Schwerlastfahrzeuge von Herstellern wie Pacific, Navistar und mehr.

Es wird ergänzt: "Meistere extreme Gefahren wie Schneeverwehungen, Eis, Flüsse und Schlamm - jede mit ihren eigenen Herausforderungen - um deine Ladung so schnell wie möglich sicher ans Ziel zu bringen. Meistere die Elemente allein oder mit Freunden online im voll synchronen Vier-Spieler-Koop-Multiplayer-Modus!"