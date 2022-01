Shin Megami Tensei 5: Atlus verrät Absatzzahlen

Bereits im November 2017 war die West-Veröffentlichung von "Shin Megami Tensei 5" angekündigt worden und vier Jahre später war es dann auch endlich soweit. Atlus hat sich nun in der Famitsu zu den Verkaufszahlen des Rollenspiels geäußert.

So wurden seit dem Release von "Shin Megami Tensei 5" mehr als 800.000 Einheiten des Rollenspiels ausgeliefert. Atlus bezeichnet dies als "guten Start", vor allem, wenn man bedenkt, dass man in der Vorweihnachtszeit traditionell in Konkurrenz zu weiteren Blockbustern stand.

Gleichzeitig gab Atlus bekannt, dass man aktuell an einem noch unangekündigten Projekt arbeite. Nähere Details dazu wurden jedoch leider nicht genant, also müssen wir diessbezüglich abwarten.

"Shin Megami Tensei 5" ist hierzulande seit dem 12. November 2021 exklusiv für Switch erhältlich.