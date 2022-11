Erster Gameplay-Trailer zu Sherlock Holmes: The Awakened

Frogwares präsentiert den ersten Gameplay-Trailer zu "Sherlock Holmes: The Awakened". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir in überwiegend düsteren Szenen gezeigt, was inhaltlich von "Sherlock Holmes: The Awakened" zu erwarten ist. Das Adventure erscheint Anfang 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.

Über Sherlock Holmes: The Awakened

Eigentlich sollten Sherlock Holmes und sein treuer Begleiter Dr. Watson nur einen Entführungsfall aufklären - doch schon bald geraten sie an eine zwielichtige Sekte, die einen dunklen Gott verehrt und ein grausames Ritual zu planen scheint! Dem brillanten Ermittler bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Ritual zu stoppen und ein Blutvergießen zu verhindern.

