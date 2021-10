Erster Trailer zu Shenmue the Animation

Adult Swim und Crunchyroll arbeiten an einem neuen Anime zum ursprünglich auf der Dreamcast erschienenen Spiel Shenmue. Ein erster Trailer wurde nun im Rahmen der New York Comic Con gezeigt:

Der Anime handelt überwiegend von den Ereignissen des ersten Spiels der Trilogie. So werden beispielsweise das erste Treffen des Protagonisten Ryo Hazuki mit Lan Di und die Kämpfe in Yokosuka in dem Film verarbeitet. Im Trailer werden unter anderem auch der Kampf gegen Gang-Boss Terry Ryan gezeigt. Hier ein paar Informationen rund um die Produktion:

Regie: Chikara Sakurai ("Lost Song" und "Naruto Shippuden")

Executive Producer: Yu Suzuki ("Shenmue"-Entwickler)

Animation: Telecom Animation Film ("Futakoi" und "Don’t Toy With Me")

Management: Sola Entertainment ("Rick and Morty vs. Genocider" und "Blade Runner: Black Lotus")

Produktion: Crunchyroll ("Onyx Equinox") und Adult Swim (Cartoon Network)

Die originalen "Shenmue the Animation"-Spiele wurden 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 re-released. Der Anime erscheint 2022.