Shadow Man Remastered: Release der Switch-Fassung in diesem Monat?

"Shadow Man Remastered" wurde bereits im März 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC angekündigt und ist für letztere Plattformen auch schon seit längerem erhältlich. Jetzt könnte es sein, dass wir zumindest den Termin für die Switch-Version erfahren haben.

So verrät eine Listung im eShop, dass "Shadow Man Remastered" am 17. Januar, also in genau zwei Wochen, für Nintendos Switch erscheint. Es ist anzunehmen, dass die bisher unterminierten Fassungen für PS4 und Xbox One ebenfalls an diesem Tag verfügbar sind, aber bechlossene Sache ist das noch nicht. Eine Listung im Nintendo eShop ist aber in der Regel ein sehr zuverläsiger INdikator für eine spätere Veröffentlichung, zumal der Termin ja auch sehr nah ist.

Valient Entertainment und die Nightdive Studios haben sich bisher noch nicht offiziell zum Releasetermin der Konsolenfassungen von "Shadow Man Remastered" geäußert.