Running on Magic vorgestellt

Auf den klangvollen Namen "Running on Magic" hört das aktuelle Projekt von Meteorbyte Publishing und Entwickler Gusarapo Games. Sie stellen es uns mit einem sehenswerten Trailer genauer vor:

Der Ankündigungstrailer zu "Running on Magic" ist zwar nur eine knappe Minute lang, vermittelt aber einen guten Eindruck, was wir inhaltlich von dem Spiel zu erwarten haben. So kommt hier ein 2D-Action-Adventure mit einer ganzen Menge Pixelcharme und ikonischen Schauplätzen auf uns zu.

"Running on Magic" erscheint im Laufe des Sommers für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.