Rune Factory 5: Neues Gameplay-Material aus dem Rollenspiel

Während "Rune Factory 5" auf dem japanischen Markt schon längst verfügbar ist, steht der Release bei uns erst noch an. Marvelous versorgt uns heute mit neuem Gameplay aus dem Rollenspiel, das sich wahrlich sehen lassen kann:

Hier wird uns innerhalb von etwas mehr als drei Minuten erklärt, was "Rune Factory 5" in seinem spielerischen Kern ausmacht. So bekommen wir etwa spaßige Minispiele gezeigt, aber es geht in Dialogen auch tiefgründig und ernsthaft her. Insgesamt also eine Mischung, welche die unterschiedlichen Facetten von "Rune Factory 5" zeigt und ordentlich Lust darauf macht.

"Rune Factory 5" erscheint bei uns am 25. März exklusiv für Switch. In Japan war es bereits am 20. Mai 2021 soweit.