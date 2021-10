Riders Republic 4 Stunden kostenlos spielen

"Riders Republic", der neue Multiplayer-Spielplatz für Outdoor-Sportarten, eine weltweite zeitlich begrenzte Trial Week vom 21. Oktober bis zum 27. Oktober anbietet. Die Trial Week ist verfügbar auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5und PC.

Während der zeitlich begrenzten Trial Week in "Riders Republic" habt ihr die Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem Launch am 28. Oktober 4 Stunden lang anzuspielen. Der Fortschritt, der in dieser Zeit erspielt wird, kann auf jede Edition des Spiels übertragen werden, sodass Spielende genau dort weitermachen, wo sie in der Trial Week aufgehört haben.

Außerdem werdet ihr eingeladen, an der Mad Challenge teilzunehmen: Einem Mehrspieler-Wettbewerb, der die Möglichkeit bietet, Belohnungen zu gewinnen. Um teilzunehmen, müssen zunächst 20 Sterne erreicht werden. Dadurch wird ShackDaddys „Exklusiver Mehrspieler-Wettbewerb“ freigeschaltet, um zum Massenstartrennen Zugang zu erhalten. Wenn ihr euch in einem Massenstartrennen in den Top 10 platzieren, nehmt an einer Verlosung teil. Dabei gibt es ein angepasstes Canyon x Riders Republic-Fahrrad und eine Gold Edition von "Riders Republic" zu gewinnen. Zusätzliche Gewinner erhalten ebenfalls eine Gold Edition von "Riders Republic".