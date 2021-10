Mehrere Resident Evil Ankündigungen noch im Oktober

Scheinbar werden im Rest des Monats noch so manche News zu Resident Evil verkündet. "Gaming-Detektiv" Nibel hat eine überwiegend japanischsprachige Website gefunden, die Reveals rund um Resident Evil für den 21., 22., 25. und 29. Oktober ansagt.

Zwei von den neun Slots wurden bereits verkündet. Dabei handelte es sich um Infos zu "Resident Evil 4 VR" und neues Merchandise. Das Release-Datum von "Resident Evil 4 VR" steht kurz bevor - am 21. Oktober ist es so weit.

Bei den Ankündigungen handelt es sich bisher nur um "Kleinigkeiten". Es wäre jedoch gut denkbar, dass bald Neuigkeiten zu einem "Resident Evil 9" Fahrt annehmen. Ein bekannter Leaker sagte bereits, dass das nächste Resident Evil die längste Entwicklungsphase bisher haben soll, jedoch schon seit 2018 entwickelt wird:

RE9 started dev in 2018, when it releases it'll be by far the RE game that's been in dev the longest (probably about 6-7 years of dev). https://t.co/RKcvcX5fxv

Schon zuvor erwähnte er, dass es sich bei "Resident Evil Biohazard", "Resident Evil Village" und dem nächsten Teil um eine Trilogie handeln und eventuell das Ende der nummerierten Resident Evil Titel bedeuten soll.

(1/2) I guess to summarize the last few tweets simply & non-spoilery, know that Village being a direct sequel to RE7 was decided pretty early on, there's some things put in RE7 that will make more sense after RE8. More than any other series of titles in the series history,