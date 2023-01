Redfall eher wie Far Cry 2 als Left 4 Dead

In "Redfall" werden wir in die oberflächig ruhige Touristen-Stadt New England geschmissen, die nur so von Vampiren und Okkultisten wimmelt. Beim Kampf gegen Untote zu viert aus der Ego-Perspektive kommen bei dem Xbox-Titel häufig Assoziationen mit "Left 4 Dead" auf. Wie Harvey Smith und Ricardo Bare von den Arkane Studios im Interview mit GamesRadar mitteilen, ist ein Vergleich mit "Far Cry" jedoch geeigneter, genauer "Far Cry 2".

Also regarding open worlds: "In terms of freedom, there's what you would expect from other open worlds, but Redfall is an on-foot game – the scale and the pace is a little slowed down in that respect"