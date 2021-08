Psychonauts 2 im Video

Microsoft und Doublefine Productions haben zu "Psychonauts 2" eine neue Videoreihe gestartet. In der ersten Folge von "Basic Braining" werden einige der neuen Charaktere vorgestellt, auf die der Held Rez im Verlauf des Abenteuers treffen wird. "Psychonauts 2" wird am 25. August 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4 erscheinen.

Es wird gesagt: "Psychonauts 2 ist eine aufregende Reise durch den Verstand, randvoll mit dem typischen Double Fine-Humor und einem Hauch von Next-Level-Platforming. Du spielst als Razputin Aquato, ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher, der sich seinen Lebenstraum erfüllt und als internationaler Hellseher-Spion in der Spionageorganisation Psychonauts arbeitet. Aber diese übersinnlichen Superspion/innen stecken in Schwierigkeiten. Raz muss seine Kräfte einsetzen, um den mörderischen, übernatürlichen Bösewicht Maligula von den Toten auferstehen zu lassen!"