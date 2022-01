PlayStation VR 2: Neuigkeiten von der CES 2022

Jim Ryan von Sony hat auf der CES 2022 in der vergangenen Nacht die PlayStation VR 2 (ja, so ist jetzt der offizielle Name) für PS5 vorgestellt. Die Steuergeräte sind demnach PlayStation VR 2 Sense Controllers.

Auf technischer Seite sind Eye Tracking ebenso an Bord wie reaktionsschnelles Feedback, 4K HDR, verbessertes Rendering und ein erweitertes Sichtfeld. Ausserdem verspricht man eine deutlich einfachere Verkabelung als beim Erstlingsmodell.

Von Guerrilla Games wurde zudem "Horizon: Call of The Mountains" angekündigt und erstes Material dazu gezeigt:

Die Spezifikationen der PlayStation VR 2

Display: OLED

Auflösung​: 2000 x 2040 pro Auge

Panel Refresh Rate​: 90Hz, 120Hz

Lens Separation​: Einstellbar

Sichtfeld​: Ungefähr 110 Grad

Sensors​ Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer)​

Attachment Sensor: IR Proximity sensor

Vier Kameras zum Erfassen des Headset und des Controllers, IR Camera für das Eye Tracking

Feedback​ per Vibration am Headset

Kommunikation​ mit PS5 USB Type-C

Audio​ Input: Eingebautes Mikro​, Output: Stereo-Kopfhörer

Die PlayStation VR 2 Sense Controller Spezifikationen

Buttons​ [Right]​

PS Button, Options Button, Action Buttons (Circle / Cross), R1 Button, R2 button, Right Stick / R3 Button ​[Left]​

PS Button, Create Button, Action Buttons (Triangle / Square), L1 Button, L2 Button, Left Stick / L3 Button Sensing/ Tracking Motion Sensor: Six-axis Motion Sensing System

Capacitive Sensor: Finger Touch Detection, IR LED: Position Tracking

Feedback ​Trigger Effect (on R2/L2 button), haptisches Feedback

USB Type-C Port

Kommunikation​ per Bluetooth Ver 5.1​

Battery​ Type: Built-in Lithium-ion Rechargeable Battery​

Ein Releasetermin für die PlayStation VR 2 wurde dagegen bisher leider nicht genannt.