Power Chord terminiert

Big Blue Bubble hat einen Erscheinungstermin für "Power Chord" verkündet. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

So ist "Power Chord" ab 26. Januar für den PC erhältlich. Eine Portierung für Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

"Power Chord" ist ein teambasierter Rogelike-Deckbuilder. Montieren Sie die mächtigsten Musiker der Erde mit ihren eigenen einzigartigen Karten und Ausrüstung, um sich durch die Horden zu kämpfen, und zerstören Sie die einzige Gitarre, die kraftvoll genug ist, um den Kratzer zwischen den Welten wieder aufzunehmen.

Wählen Sie aus einer vielfältigen Besetzung von Kick-Ass-Charakteren, um Ihre Band zusammenzubauen, wobei jedes Mitglied ihren eigenen einzigartigen Karten- und Playstyle-Set hat. Kombinieren Sie Ihre verschiedenen Bandmitgliederkarten, um verheerende Angriffe zu entfesseln und Ihre Gegner festzucken. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn wenn ein Bandmitglied in der Schlacht fällt, verlieren Sie sie und den Zugang zu ihren Karten in zukünftigen Schlachten, bis Sie sie an einem Boxenstopp wiederbeleben.