Kommerzieller Meilenstein für die PS5

Sony höchstselbst hat jetzt einen kommerziellen Meilenstein für seine PS5 vermeldet. Außerdem erlebte die Konsole gerade ihren erfolgreichsten Monat.

So hat der PS4-Nachfolger inzwischen Marke von 30 Millionen verkauften Geräten geknackt. Der erfolgreichste Monat der Konsole war dabei der Dezember 2022.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Anzeichen, dass sich die Verfügbarkeit deutlich verbessert. So sind nun Vorbestellungen regelmäßiger zu einem bestimmten Termin möglich und in den USA konnte man in den letzten Monaten häufiger den Spitzenplatz bei den am meisten abgesetzten Konsolen belegen.

Die PS5 erschien im November 2020.