PUBG: Battlegrounds - Halloween-Update

Neues Gameplay-Feature - Tragen: Auf allen Karten können die Spieler jetzt verletzte Spieler aufheben, was eine Vielzahl neuer Strategien ermöglicht. Verbündete können in Sicherheit gebracht und aus der Deckung heraus wiederbelebt werden, oder als Schild gegen eingehendes Feuer genutzt werden.

Taego-Verbesserungen: Die Karte wird auf Grundlage der in den letzten Monaten gesammelten Spielerdaten eine Reihe von Verbesserungen erhalten. Nachdem die beliebtesten Kampfzonen der Karte analysiert wurden, werden Objekte und Geländeverbesserungen in Bereichen mit einer Gewinnrate von 75 Prozent oder mehr vorgenommen. Außerdem werden auf der Karte Fehlerbereiche eingeführt, in denen Waffen und Vorräte spawnen, die bisher nur auf anderen Karten zu finden waren. Fehlerbereiche werden in normalen, Ranglisten- und benutzerdefinierten Matches auf Taego verfügbar sein.