A Plague Tale: Requiem knackt Millionenmarke

"A Plague Tale: Requiem" ist bekanntlich seit 18. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Focus Entertainment hatte jetzt erfreuliche Nachrichten zur Spielerbasis.

Demnach hat "A Plague Tale: Requiem" bereits die Marke von einer Million Spieler geknackt. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform das Action-Adventure am populärsten ist.

Begib dich in "A Plague Tale: Requiem" auf eine herzzerreissende Reise in eine brutale und gleichzeitig atemberaubende Welt und rette Deine Liebsten im verzweifelten Kampf ums Überleben. Schlage aus den Schatten zu oder entfessle die Hölle mit einer Vielzahl an Waffen, Werkzeugen und übernatürlichen Kräften.