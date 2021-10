Meine Freundin Peppa Pig erschienen

Bandai Namco veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit Hasbro "Meine Freundin Peppa Pig", das ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Stadia und PC erhältlich ist. Basierend auf der erfolgreichen Vorschulserie Peppa Wutz ist es möglich, Peppa und die eigenen Lieblingscharaktere in diesem neuen interaktiven Abenteuer zu begleiten, in dem Spielerinnen und Spieler ihre eigene, einzigartige Geschichte erschaffen und spielen.

Fans der bekannten Serie können gemeinsam mit Peppa und anderen Charakteren wie Mama und Papa Wutz, Suzy, Mr. Kartoffel und vielen mehr eine interaktive Geschichte erleben. Die Spielerinnen und Spieler können ihren eigenen Charakter erstellen und anpassen, berühmte Schauplätze der beliebten Fernsehserie erkunden und an der Seite von Peppa Wutz selbst an lustigen Aktivitäten teilnehmen. Dank der einfachen Steuerung können auch junge Spielerinnen und Spieler sowie ihre Eltern in diesem Einzelspielerspiel mit Peppa mitfiebern und sich in eine epische Geschichte stürzen.