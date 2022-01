Razer @ CES 2022

Razer kündigt neue Produkte an und zeigt neue Konzepte auf der CES 2022 - unter dem Motto "For Gamers. By Gamers".

Razer wird ein RazerStore Live-Event in seinem Flaggschiff-Store in Las Vegas am 6. Januar um 19:00 CET ausstrahlen, um alle Neuankündigungen der CES 2022 im Detail vorzustellen.

Neue Gaming-Laptops

Die Laptops für Gamer und Kreative, das Razer Blade 14, das Razer Blade 15 und das Razer Blade 17, erhalten die kürzlich angekündigten NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptop-Grafikkarten, bis zur RTX 3080 Ti in der höchsten Konfiguration. Die neuen Modelle verfügen über den bahnbrechenden DDR5 Speicher, Taktraten von bis zu 4.800 MHz und verbesserte Prozessoren von AMD und Intel.

Project Sophia und Enki Pro Hypersense

Razer zeigt Project Sophia, das weltweit erste komplett modulare Gaming-Schreibtisch-Konzept, das an die Bedürfnisse jedes Nutzers angepasst werden kann. Außerdem hat Razer den Enki Pro HyperSense angekündigt, einen fortschrittlichen Gaming-Stuhl mit Haptik, der Immersion im Gaming neu definiert.

Chorma RGB: Von PC ins Smart Home

Razer kündigt die Razer Smart Home App an, die es euch erlaubt, euer Smart Home-Geräte von PC- und mobilen Ökosystemen nativ über eine App zu steuern und zu individualisieren – für die ultimative Smart Home-Erfahrung. Darüber hinaus hat Razer das Razer Chroma Smart Home Programm ins Leben gerufen, dank dem Hardware-Partner aus der Smart Home-Industrie ihre Produkte in das Razer-Ökosystem integrieren können.

Razer X Fossil GEN 6 SmartWatch für Gamer

Razer hat ein Update zu seiner Zusammenarbeit mit der führenden Uhrenmarke Fossil bekannt geben, um eine limitierte Smart Watch zu veröffentlichen: Die Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch. Das gemeinsam entwickelte Wearable basiert auf Fossils bislang innovativster Smartwatch, der beliebten Fossil Gen 6. Sie bietet drei exklusive Razer-Zifferblätter und zwei stylische, austauschbare Armbänder.