Razer: Transparente klimaneutrale Lösung

Razer stellte heute Restorify vor, einen von Razer Fintech eingeführten E-Commerce-Service. Bei Razer Fintech handelt es sich um die Finanztechnologiesäule von Razer. Restorify ist ein transparentes, klimaneutrales Shop-Checkout-System und wurde während der COP27, der 27. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, eingeführt.

Der CO2-Ausgleich hat das Potenzial, eine der effektivsten Massnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu sein. Kohlenstoffgutschriften werden jedoch in der Regel in Tonnen angegeben, die nicht so einfach teilbar sind. In dieser Grössenordnung sind CO2-Zertifikate nicht ohne Weiteres zum Ausgleich alltäglicher Einkäufe geeignet. Razer stellt sich diesen Herausforderungen mit Restorify und versucht, die Vision der OECD zu unterstützen, 147 $/Tonne bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Damit wird das weltweite Ziel unterstützt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Restorify wurde zur Förderung von mehr Transparenz und Verantwortung auf dem CO2-Markt ins Leben gerufen. Unternehmen soll es erleichtert werden, ihre Emissionen auszugleichen, während Verbraucher sich aktiv an einer Lösung beteiligen können.

„Unser Lebenszyklus-Ansatz ermöglicht es uns, Massnahmen zu entwickeln, die Emissionsminderungen vorantreiben. CO2-Gutschriften werden allerdings beim Übergang zu Netto-Null immer noch eine Rolle spielen. Auf unserer Reise zu Netto-Null haben wir erkannt, dass es Wachstumsprobleme gibt und dass nicht alle CO2-Zertifikate gleich sind. Mit Restorify hoffen wir, dass unser neuartiger Ansatz für CO2-Gutschriften eine grössere Verantwortung und mehr Transparenz beim CO2-Ausgleich fördern wird.“

Min-Liang Tan, Mitgründer und CEO von Razer