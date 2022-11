Overwatch 2: Ramattra enthüllt!

Ramattras Hintergrund ist komplex und facettenreich, sein wichtigstes Ziel ist, sein Volk zu beschützen – aber der Preis dafür muss sich erst noch herausstellen.

„Ihr sollt leiden wie ich.“

Ramattra wurde ursprünglich als Kriegsmaschine konstruiert, doch er hat seine Waffen niedergelegt und durch einen Schild ersetzt, um sein Volk zu beschützen und für Frieden und Gelassenheit einzustehen. Seine Ideale glichen jenen des Shambli-Mönchs Zenyatta. Doch Ramattras Geschichte handelt von Entbehrungen, Trauma und der unbarmherzigen Realität der Menschheit.

Harmonie musste Zwietracht weichen und Ramattra begann, auf pragmatischere Weise für seine Überzeugungen einzutreten – und ihm ist jedes Mittel recht, die Omnics zu beschützen. Als Anführer von Null Sector kann sich Ramattra auf die Unterstützung seines Volkes verlassen und er ist kurz davor, seine Philosophien der Welt aufzuerlegen.

Ramattra schliesst sich zu Beginn von Saison 2 am 6. Dezember den Tanks im Spiel an. Unser Team fiebert schon auf den Tag hin, an dem wir mehr über unseren neuesten Helden verraten können, also haltet in den Wochen vor Saison 2 die Augen nach neuen Informationen offen!