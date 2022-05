Outward: Definitive Edition hat einen Erscheinungstermin

Die "Outward: Definitive Edition" wurde Mitte März angekündigt. Damals wurde allerdings kein Releasetermin genannt, was sich jetzt geändert hat. Ein neuer Trailer, der die Welt mit den Augen eines erfahrenen Abenteurers betrachtet, wurde ebenfalls veröffentlicht.

Das allumfassende ultimative Abenteuer, "Outward: Definitive Edition" wird demnach am 17. Mai 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Handel erhältlich sein. Diese lässt erfahrene Spieler das Grundspiel mit den beiden DLCs "Drei Brüder" und "Die Soroboreaner" sowie einer Fülle neuer und aktualisierter Inhalte neu entdecken. Auf ihrer Reise werden sie einzigartige Begegnungen - und gefährliche Gegner - erleben, während sie die Dungeons erkunden und die riesige Welt durchqueren, die vor ihnen liegt.

Für Spieler, die zum ersten Mal die Welt von Aurai betreten, ist die "Outward: Definitive Edition" eine einmalige Gelegenheit, sich kopfüber in all die Abenteuer zu stürzen, die das von Kritikern gefeierte Spiel zu bieten hat, entweder als Solo-Erlebnis oder im Koop-Spiel mit Freunden. Als gewöhnlicher Abenteurer müssen sich die Spieler nicht nur verstecken oder gegen bedrohliche Kreaturen verteidigen, sondern auch den gefährlichen Umweltbedingungen trotzen, sich vor ansteckenden Krankheiten schützen, für ausreichend Schlaf sorgen und ihren Durst stillen. Sie begeben sich auf gefährliche Expeditionen durch ungezähmtes Land, um neue Städte zu erreichen, nehmen abwechslungsreiche Missionen an und entdecken versteckte Verliese, in denen es von furchterregenden Feinden wimmelt.

Erschwerend kommt die "Verderbnis" hinzu - ein giftiges Material, das sich über das Land ausbreitet und am besten als „Radioaktivität der Seele“ beschrieben werden kann. Es kam natürlich im Land vor, wurde aber nach dem Geißelzauber, der auch Städte zerstörte und gleichzeitig die gefährlichsten Monster erschuf, konzentriert und weiter verbreitet. Diese und viele weitere Herausforderungen warten auf alle Abenteurer, die sich in die Wildnis und Städte der Welt von Outward wagen. Wiederkehrende Spieler, die bereits das Basisspiel und den Drei-Brüder-DLC besitzen, können eine kostenlose Kopie der Definitive Edition einlösen.

Über Outward

"Outward" ist ein Open-World-Fantasy-Adventure, das den Spielern Dank der atemberaubenden Grafik eine unglaubliche Immersion liefert. Die Spieler erleben ein völlig neuartiges RPG-Gefühl in einer sich ständig verändernden Welt, in der sie sich stets vor allen äußeren Einflüssen schützen müssen. Dank mächtiger Magie und Rituale können die Spieler ihre Kräfte bündeln, um in der Welt zu überleben. Zusätzlich bietet das "Outward" zwei begehrte neue Funktionen: der Splitscreen-Mehrspieler-Modus ist sowohl lokal, aber auch mit zwei Spielern online nutzbar. Dank dieser Funktionen können Spieler die gefährliche Welt von Outward auch gemeinsam mit einem Freund erkunden.

Key-Features