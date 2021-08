Hello Games feiert den fünften Geburtstag von "No Man's Sky". Zudem wird demnächst das große "Frontiers"-Update erscheinen.

Hello Games hat einen Trailer zum fünften Geburtstag von "No Man's Sky" veröffentlicht. Am Ende des Trailers wird auch das nächste große Update namens "Frontiers" angedeutet. "Wir wussten, dass dies der Anfang einer Reise war, doch wir hätten niemals erwartet, was für ein Abenteuer es werden würde. Heute möchten wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam diesen Meilenstein zu würdigen. Es war nicht immer einfach, aber die Spieler und die Community sind für uns unser ständiger Leitstern gewesen. Hinter jedem Update, jedem Video, jeder Funktion und jeder Zeile in den Patch-Hinweisen steckt ein Team, dem das Spiel sehr am Herzen liegt," so Sean Murray, der Gründer von Hello Games.

Zum nächsten Update sagte er: "In mancher Hinsicht ist es einfach nur ein weiteres Update, doch auf gewisse Weise ist es ein fehlendes Puzzleteil der Sci-Fi-Fantasy, das wir immer hinzufügen wollten und das für unser fünftes Jubiläum perfekt geeignet ist. Es gibt immer noch sehr viel, was wir ausprobieren möchten und worauf wir uns freuen. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist nicht weit. Wir werden allen Reisenden schon bald mehr über Frontiers berichten können."