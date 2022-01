Nintendo Switch: Die erfolgreichsten Indie-Titel des letzten Jahres

Seit ihrer Veröffentlichung am 3. März 2017 hat sich Nintendos Switch auch durch eine Fülle an populären Indie-Titeln einen Namen gemacht. Der Mario-Konzern hat jetzt verraten, welche davon im letzten Jahr kommerziell am erfolgerichsten waren.

Die Liste liest sich demnach folgernmaßen:

Cyber Shadow

Unpacking

Tetris Effect: Connected

Stick Fight: The Game

Curse of the Dead Gods

Ender Lilies

Doki Doki Literature Club Plus!

Spelunky 2

Road 96

Subnautica/Subnautica: Below Zero

Littlewood

Islanders Console Edition

Slime Rancher: Plortable Edition

Eastward

Axiom Verge 2

Einige Namen, wie etwa "Tetris Effect", "Spelunky 2" und "Subnautica" sind dabei sicher keine Überraschungen. Es ist aber auch schön zu sehen, dass hier Neuzugänge wie "Unpacking", "Ender Lilies" und "Eastward" vertreten sind. Für 2022 ist davon auszugehen, dass diese Liste am Ende erneut aus prominenten Namen und einigen Überraschungen bzw. Neuzuängen bestehen wird.

