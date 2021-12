NEO: The World Ends with You: Keine Pläne für einen Nachfolger

"NEO: The World Ends with You" wurde im November 2020 vorgestellt und im zurückliegenden Sommer auch veröffentlicht. Square Enix hat jetzt bekanntgegeben, dass es wohl leider keinen direkten Nachfolger dafür geben wird.

Diese Information stammt direkt von Produzent Tomohiko Hirano und Serien Director Tatsuya Kando. Beide gaben PC Invasion ein Interview, in dem sie ausführlich über "NEO: The World Ends with You" plauderten. Grund für den Verzicht auf ein Sequel ist demnach schlicht und ergreifend, dass das Action-Rollenspiel die interne Verkaufsprognose verfehlt habe.

"NEO: The World Ends with You" wurde am 27. Juli für PS4 und Switch veröffentlicht. Die PC-Portierung folgte am 28. September.

Neo: The World Ends with You ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das von Square Enix und h.a.n.d. entwickelt und von Square Enix veröffentlicht wird. Das Spiel ist eine Fortsetzung des Videospiels The World Ends with You aus dem Jahr 2007. Es verfügt über eine neue Besetzung von Charakteren, die das Reapers' Game in Shibuya spielen, und wird im Gegensatz zum ersten Spiel dreidimensionale Grafiken verwenden..