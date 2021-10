Das brandneue Season-Format bringt frischen Content: der Weg zur Legende auf den Spuren von Michael Jordan, neue Inhalte und Belohnungen sowie das Debüt der 'First Fridays' in Zusammenarbeit mit Columbia Records

Dank der Zusammenarbeit mit Columbia Records könnt ihr euch auf die erste Partnerschaft mit einem Musik-Label freuen sowie auf neue Inhalte für 'Meine KARRIERE', 'Mein TEAM' und 'The W'. Die erstmals für "NBA 2K21" eingeführten Seasons wurden in "NBA 2K22" noch weiter ausgebaut, um mit dem Erreichen einer neuen Season-Stufe noch mehr Möglichkeiten zum kostenlosen Aufleveln und Einlösen von Belohnungen zu bieten. An Season 1 von "NBA 2K22" haben bereits Millionen von Spielern weltweit teilgenommen. Es wurden mehr als 285 Millionen Quests abgeschlossen, 266 Millionen PARK-Spiele gespielt – und das Trikot von LaMelo Ball hat sich als absoluter Favorit erwiesen.

"NBA 2K22" Season 2: 'Build Your Empire' dreht sich um Michael Jordans Aufstieg zur Legende und gibt Spieler*innen eine Chance, ebenfalls legendär zu werden.