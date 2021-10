Erste Eindrücke der NBA 2K22 Arcade Edition

2K hat heute einen Trailer zur "NBA 2K22 Arcade Edition" veröffentlicht, einer authentischen, speziell für Apple Arcade konzipierten NBA 2K-Erfahrung, die ab dem 19. Oktober erhältlich ist.

* Der Trailer gibt Einblicke in die NBA-Action und exklusiven Modi der NBA 2K22 Arcade Edition wie 'The Association' und 'Mein COURT'*

Im brandneuen Modus 'The Association' können die Spieler*innen der GM und Head Coach ihres liebsten NBA-Franchises werden und ihr eigenes NBA-Dreamteam zusammenstellen, in 'Mein COURT' können sie auf ihrem individuellen, auf ihren Athleten zugeschnittenen Court ihre Basketballkünste trainieren und ihre Werte aufleveln. Sie können Kopf an Kopf gegen einen Freund oder eine Freundin im Online-Multiplayer antreten, 3v3-Streetball im Blacktop-Modus spielen, sich im Modus 'Meine KARRIERE' zu ihrer ganz persönlichen NBA-Reise aufmachen oder mit aktualisierten 2021-22er NBA-Rostern ins Quick Match einsteigen.

Die "NBA 2K22 Arcade Edition" ist spielbar auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV und wird ab dem 19. Oktober auf Apple Arcade erhältlich sein. Das Abo kostet €4,99 pro Monat, der erste Monat ist als Probemonat kostenlos.

NBA 2K22