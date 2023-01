My Time at Sandrock: Offene Beta angekündigt

Pathea Games kündigt eine offene Beta für "My Time at Sandrock" an. Auf deren Beginn müssen wir auch gar nicht so furchtbar lange warten.

Demnach beginnt die offene Beta für "My Time at Sandrock" bereits am 13. Januar um vier Uhr. Das Ende ist dann für den 20. Januar vorgesehen.

"My Time at Sandrock" findet, genau wie "My Time at Portia", in einer postapokalyptischen Welt rund 300 Jahre nach dem Tag des Unheils statt. Die Spieler nehmen ein Jobangebot im Stadtstaat Sandrock an, schlüpfen in die Rolle eines jungen Baumeisters, der in ein wildes und raues Stadtbild geschickt wird. Es liegt an ihnen und ihrem treuen Werkzeugsatz, Ressourcen zu sammeln, Maschinen zu bauen und ihre Werkstatt zu einer gut geölten Produktionsmaschine umzubauen und die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin und einigen anderen unerwarteten Komplikationen zu bewahren.

"My Time at Sandrock" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.