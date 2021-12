Weiterer Trailer zum neuen Batman

Der für 2022 anstehende Film "The Batman" bekommt einen neuen Trailer mit dem Titel "The Bat and the Cat". ´Der bisher dritte Trailer konzentriert sich auf den Protagonisten Batman, gespielt von Robert Pattinson und der von Zoe Kravitz verkörperten Catwoman.

Im Trailer von Warner Bros. kommt auch der Riddler (Paul Dano) vor, der wie wir es von ihm kennen einen bösen Plan verfolgt und dabei Batman zahlreiche Rätsel stellt. Zu sehen sind darüber hinaus Andy Serkis als Alfred, Jeffrey Wright als James Gordon und John Turturro als Carmine Falcone.

"The Batman" kommt im März 2022 in die Kinos, beginnend mit den USA am 4. März. Einen Monat danach wird der Film auf HBO Max erscheinen. Zusätzlich zu dem Film befindet sich eine Batman-Serie für HBO Max in Produktion.