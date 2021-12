Die ersten neun Minuten von Resident Evil: Welcome to Raccoon City

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" ist nun in den Kinos zu sehen und Sony Pictures Entertainment hat sich dazu entschlossen, euch wenn ihr wollt vorab einen Einblick in den Film zu gewähren. Wenn ihr noch nicht wisst, ob der Film was für euch ist, könnt ihr euch hier die ersten neun Minuten anschauen:

Die Macher von "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" wollen in ihrem Film zu den Ursprüngen des Franchise zurückkehren. Der ehemals boomende pharmazeutische Zweig der Umbrella Corporation in Raccoon City hinterlässt nach Flucht der Belegschaft eine verlassene Ödnis im mittleren Westen der USA. Eine Gruppe von Überlebenden versucht, die Geheimnisse der Umbrella Corporation zu lüften und die Nacht zu überleben.

Das ist der Cast: