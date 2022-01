Monster Hunter Rise: Weiteres 4K-Material aus der PC-Portierung

Während "Monster Hunter Rise" schon länger für Nintendos Switch verfügbar ist, wird es erst im nächsten Monat auch für den PC erscheinen. Aus besagter Portierung hat Capcom nun frisches Material veröffentlicht, welches sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann:

In dem Video bekommen wir die sogenannte Kamura Armor aus "Monster Hunter Rise" in bewegten Bildern und aus verschiedenen Kameraperspektiven vorgeführt. Dabei ist es sogar möglich das Material in 4K darzustellen und somit viele neue Details zu bestaunen. Auf dieselbe Weise wurde uns vor kurzem bereits das Monster Rathalos kurz vorgestellt.

"Monster Hunter Rise" erschien am 26. März für Switch. Die Portierung für den PC folgt bereits am 12. Januar 2022, das Warten darauf hat also bald ein Ende.