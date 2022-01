Monster Hunter Rise: 4K-Video zur PC-Portierung

"Monster Hunter Rise" wurde bereits im März des vergangenen Jahres für Switch veröffentlicht und erscheint nun in wenigen Tagen auch für den PC. Capcom versorgt uns jetzt mit neuem Material aus der Portierung und zeigt damit gleich einen zentralen Vorteil der kommenden Version:

In dem neuen Video zu "Monster Hunter Rise" bekommen wir es mit dem Monster Magnamalo zu tun. Bei Bedarf können wir das Material sogar in knackscharfer 4K-Auflösung genießen, was für den PC kein Problem ist, aber die Switch in die Knie zwingt. Ergebnis ist eine bislang unbekannte Fülle an Details. Mitte Dezember des letzten Jahres bekamen wir bereits das Monster Rathalos auf diese Weise vorgeführt (unsere damalige Meldung kann an dieser Stelle nachgelesen werden).

"Monster Hunter Rise" erschien am 26. März 2021 für Nintendos Switch. Die PC-Portierung der Monsterjagd ist ab 12. Januar bei Steam verfügbar.